Medien: Frankfurt macht dem BVB Konkurrenz bei Morelos

Alfredo Morelos wird bei Eintracht Frankfurt und dem BVB gehandelt

Mit 47 Toren stellt Eintracht Frankfurt bereits die drittbeste Offensive der Fußball-Bundesliga. Dennoch sind die Hessen wohl weiter auf der Suche nach Verstärkungen für den Angriff. Dabei könnte es zu einem Wettbieten mit Borussia Dortmund kommen.

Wie die britische Boulevardzeitung "Express" berichtet, hat Eintracht Frankfurt Alfredo Morelos von den Glasgow Rangers auf dem Zettel.

Der 22-Jährige wurde zuletzt mit dem BVB in Verbindung gebracht. Doch auch die Eintracht soll von den Leistungen des Stürmers angetan sein. Dem weiteren Bericht zufolge werden die Frankfurter Morelos am Freitagabend im Spiel gegen Hibernian Edinburgh live im Stadion beobachten.

In der laufenden Saison erzielte der Kolumbianer, dessen Vertrag in Schottland bis 2022 datiert ist, in 41 Pflichtspielen bereits 28 Tore.

Um den Südamerikaner an den Main zu losten, müsste Eintracht Frankfurt jedoch tief in die Tasche greifen. Denn die Rangers schätzen den Wert ihres Spielers auf umgerechnet rund 23 Millionen Euro.

Bis heute sind die sieben Millionen Euro für Sébastien Haller (kam 2017 vom FC Utrecht) der Rekordtransfer von Eintracht Frankfurt.