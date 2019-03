Bayer Leverkusen bangt um Abwehrchef Sven Bender

Sven Bender zog sich am vergangenen Spieltag eine Kopfverletzung zu

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Punktspiel am Sonntag (18:00 Uhr) bei Hannover 96 möglicherweise auf Abwehrchef Sven Bender verzichten.

"Er hat heute nicht mit der Mannschaft trainiert", berichtete Trainer Peter Bosz am Freitag: "Wenn er im Kader sein will, muss er am Samstag mittrainieren. Ich glaube, bei ihm wird es für Sonntag eher knapp werden."

Bender hatte sich am vergangenen Samstag beim 2:0 der Werkself gegen den SC Freiburg eine Kopfverletzung zugezogen. Offen ist auch, ob Lars Bender und Karim Bellarabi nach längeren Verletzungspausen wieder zur Verfügung stehen. "Wir müssen das Abschlusstraining abwarten", sagte Bosz.