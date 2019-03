Akanji spricht über Abgang vom BVB

Manuel Akanji spielt seit Januar 2018 beim BVB

Abwehrchef Manuel Akanji von Borussia Dortmund hat sich über seinen Karriere-Plan geäußert. Dieser sieht nicht zwangsläufig vor, langfristig noch beim BVB zu kicken.

Er wolle in seiner Laufbahn "so weit wie möglich" kommen und irgendwann "für die beste Mannschaft der Welt" spielen, sagte Akanji dem "kicker".

Der 23-Jährige war im Januar 2018 für rund 22 Millionen Euro vom FC Basel zum BVB gewechselt und hatte sich innerhalb weniger Monate als feste Größe etabliert. Sein erklärter Lieblingsverein ist der englische Rekordmeister Manchester United.

In Dortmund ist der Schweizer Nationalspieler inzwischen sogar dritter Kapitän hinter Marco Reus und dessen Vertreter Lukasz Piszczek. "Es ist schön, wenn ich diese Wertschätzung bekomme. Ich bin erst ein Jahr hier. Das macht mich sehr stolz. Es zeigt aber auch, dass ich es in diesem Jahr gut gemacht habe", so Akanji.

Der Abwehrakteur überzeugt nicht nur in seiner Kernkompetenz, dem Verteidigen, sondern auch in Sachen Spielgestaltung: 94,29 Prozent seiner Pässe finden den Weg zum Mitspieler, der zweitbeste Wert im Kader des BVB.

"Es ist eben wichtig, der Mannschaft auch im Spielaufbau zu helfen. Das entspricht meinen Neigungen", erklärte Akanji seine Qualitäten als Antreiber und Spielmacher aus der Tiefe. "Früher musste man nur die Bälle hinten klären und war nicht für den Spielaufbau zuständig. Heute gehört das dazu. Ich mache das gerne."

Trotz seiner rasanten Entwicklung sieht Akanji für sich selbst noch Luft nach oben. "Ich schaue, was ich besser machen kann, weil ich besser werden will."