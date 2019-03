Medien: Juve will Haller als Sturmpartner für Ronaldo

Sébastian Haller ist noch bis 2021 an Eintracht Frankfurt gebunden

Eintracht Frankfurt sorgt in der Fußball-Bundesliga und auf europäischer Bühne für Furore. Besonders das "magische Dreieck" im Angriff verzückt die Massen. Doch nun droht das Trio auseinanderzufallen.

Wie "Tuttomercatoweb" berichtet, steht Sébastien Haller auf der Wunschliste vom italienischen Topklub Juventus Turin. Gerade Sportdirektor Fabio Paratici sei großer Fan des 24-jährigen Franzosen.

Verantwortliche der Alten Dame sollen bereits Kontakt nach Frankfurt aufgenommen haben, um sich über einen möglichen Haller-Deal zu informieren. Dem Bericht zufolge ist die Eintracht aber erst ab einem Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro gesprächsbereit. Der Angreifer ist noch bis 2021 an die Hessen gebunden.

Haller wechselte im Sommer 2017 für kolportierte sieben Millionen Euro vom FC Utrecht nach Frankfurt. Für die Eintracht erzielte der Stürmer in dieser Saison in 37 Pflichtspielen 19 Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor.

Zuletzt wurde Haller auch immer wieder mit Borussia Dortmund sowie zahlreichen Klubs aus der Premier League in Verbindung gebracht. Der 24-Jährige bevorzugt aktuell aber wohl einen Verbleib in Frankfurt.

"Vielleicht bleibe ich ja auch den Rest meiner Karriere hier in Frankfurt. Es macht großen Spaß mit dieser Mannschaft und man sieht, dass der Klub etwas aufbauen will", sagte Haller bei "DAZN": "Wir haben das Potenzial, in der Champions League zu spielen. Jedes Jahr. Da wollen wir hinkommen."