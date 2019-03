Österreich ohne David Alaba nach Israel

David Alaba wird dem ÖFB-Team am Sonntag in Israel fehlen

Bayern-Star David Alaba fällt für das EM-Qualifikationsspiel gegen Israel am Sonntag in Haifa aus.

David Alaba wird die Reise des ÖFB-Teams nach Israel nicht mitmachen. Der 26-jährige Wiener laboriert an anhaltenden muskulären Problemen und fällt daher für Österreichs zweites Spiel in der EM Qualifikation am Sonntag (18:00 Uhr MEZ) aus. Das gab der ÖFB am Freitagvormittag bekannt.

Damit tritt die ÖFB-Auswahl von Teamchef Franco Foda die Reise nach Haifa mit 23 Spielern an.

Breaking: David #Alaba wird aufgrund anhaltender muskulärer Probleme nicht mit dem Nationalteam zum EM-Qualifikationsspiel nach Israel fliegen. #DasNationalteam #oefb pic.twitter.com/0Xsd0uunK8 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 22. März 2019

