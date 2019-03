Goretzka zum Rassismus-Eklat: "Hat mich entsetzt"

Leon Goretzka bezog klar Stellung

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht in der EM-Qualifikation mit dem Duell gegen die Niederlande (Sonntag, 20:45 Uhr) vor dem nächsten Härtetest. Thema auf der Pressekonferenz mit Marco Reus von Borussia Dortmund und Leon Goretzka vom FC Bayern München war unter anderem der Rassismus-Eklat, der seit dem Serbien-Spiel die Schlagzeilen dominiert.

"Es hat mich entsetzt. Ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, wo man die Frage nach der Nationalität eher mit Bochumer, Schalker oder Dortmunder beantwortet. Ich kann nur dazu aufrufen, entschieden dagegen vorzugehen", fand Nationalspieler Goretzka deutliche Worte. Marco Reus legte nach: "Wir stehen für Vielfalt. Gegen so etwas muss knallhart vorgegangen werden."

Am Dienstagabend hatten mehrere Männer mit rassistischen Beleidigungen auf der Tribüne für Empörung gesorgt. Mittlerweile haben sich drei Zuschauer der Polizei gestellt. Der Sachverhalt wird nun an die Staatsanwaltschaft weitergegeben.

Unterdessen blicken die deutschen Nationalspieler dem Start in die EM-Qualifikation gegen die Niederlande am Sonntag in Amsterdam mit Vorfreude, aber auch großem Respekt entgegen.

Bayern-Star Goretzka freut sich auf das Nachbarschaftsduell

Der Gegner verfüge über eine "große Qualität", sagte Offensivspieler Marco Reus in Wolfsburg. "Wir werden hoffentlich gewappnet sein. Wir müssen mit der richtigen Einstellung und als Team auftreten", sagte der Dortmunder.

Teamkollege Leon Goretzka sprach den besonderen Reiz dieses Prestigeduells an, der auch an der geografischen Nähe beider Länder liege. "Schon als kleiner Junge bin ich da im Urlaub gewesen und mit der Rivalität groß geworden", berichtete der gebürtige Bochumer.

Die Niederländer sind am Donnerstagabend mit einem 4:0 in Rotterdam gegen Weißrussland in die EM-Qualifikation gestartet. Weitere Teams in Gruppe C sind Nordirland und Esland. Der Gruppenerste und der Zweitplatzierte qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde 2020.

Die Aussagen der DFB-Spieler im Überblick:

+++ Reus über die Fan-Stimmung +++

"Wir brauchen auch die Geduld unserer Fans, die uns in den letzten Jahren top Unterstützt haben. Wir müssen den Funken wieder rüberbringen und dann bin ich mir sicher, dass uns die Fans auch wieder unterstützen."

+++ Reus über den Rassismus-Skandal +++

"Wir stehen für Vielfalt. Gegen so etwas muss knallhart vorgegangen werden."

+++ Reus über die Ambitionen im Traditionsduell +++

"Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Das steht ganz oben. Es kann nicht alles von heute auf morgen klappen. Wir richten uns darauf ein, dass wir 100 Prozent geben, um das Spiel gewinnen zu können."

+++ Reus über die Spielweise gegen die Niederlande +++

"Es wird wichtig sein, dass wir uns in den richtigen Räumen aufhalten, um dann mit wenigen Ballkontakten nach vorne zu kommen. Wir müssen natürlich auch unsere Torchancen nutzen"

+++ Goretzka über den Rassismus-Eklat +++

"Es hat mich entsetzt. Ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, wo man die Frage nach der Nationalität eher mit Bochumer, Schalker oder Dortmunder beantwortet. Ich kann nur dazu aufrufen, entschieden dagegen vorzugehen."

+++ Goretzka über die Rivalität zwischen Neuer und ter Stegen +++

"Ich glaube, es sind beides ambitionierte Sportler, die im Konkurrenzkampf stehen. Aber mein letzter Eindruck ist sehr positiv von den beiden. Ich glaube nicht, dass das neben dem Platz zum Tragen kommt."

+++ Reus über die Entwicklung bei den Niederländern +++

"Wir wollen auch wieder dahin kommen, wo wir einmal waren. Die Holländer haben es vielleicht früher verstanden. Sie haben eine gute Mischung."

+++ Reus und Goretzka ihre Rolle im Team +++

Reus: "Es war kein Vorteil für mich, dass ich bei der WM nicht dabei war. Jeder hat mitgekriegt, dass die drei Spieler nicht mehr dabei sind. Ich bin jetzt im einen Alter, indem ich Verantwortung übernehmen muss. Der Titelhunger ist immer da. Wenn man mit der Mannschaft bei großen Turnieren dabei ist, will man auch gewinnen."

Goretzka. "Ich finde für einen Führungsspieler ist die Leistung immer das Fundament. Ich baue dieses Fundament gerade auf. Wenn man das hat, kann man auch neben dem Platz Verantwortung übernehmen.

+++ Goretzka über den Gegner +++

"Es ist ein besonderes Spiel auch aufgrund der Nähe zu Deutschland. Es war immer ein interessantes Duell. Dementsprechend motiviert werden wir agieren. Ich bin mit der Rivalität groß geworden."

+++ Löw setzt auf Erfahrung +++

Die Verjüngungskur im DFB-Team wird gegen die Niederlande wohl wieder etwas zurückgeschraubt. In der EM-Qualifikation dürfte Bundestrainer Joachim Löw wieder auf Kapitän Manuel Neuer und Toni Kroos setzen.

+++ Oranje in Top-Form +++

Während Löws junge Auswahl am Dienstag gegen Serbien Mühe hatte, fanden die Niederlande am Donnerstagabend bestens aufgelegt ins neue Länderspieljahr. Im ersten Qualifikationsspiel siegte Oranje gegen Weißrussland deutlich mit 4:0. Überragender Spieler auf dem Feld war Memphis Depay, der zwei Tore selbst erzielte und die zwei übrigen vorbereitete.

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es indes am Sonntag nun vor allem darum, nach einer Niederlage (0:3) und einem Remis (2:2) gegen Holland endlich wieder einen Sieg einzufahren.

+++ Personalsorgen beim Gegner +++

Holland geht mit Personalsorgen in das Prestigeduell. Trainer Ronald Koeman muss für das Spiel einen Rechtsverteidiger nachnominieren. Kenny Tete (Olympique Lyon) wurde am Donnerstag gegen Weißrussland (4:0) früh wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt, auch Denzel Dumfries (PSV Eindhoven) ging angeschlagen vom Feld.

"Da müssen wir sicher reagieren", sagte Koeman, der zumindest bei Dumfries noch Hoffnung auf einen Einsatz hat. Wahrscheinlich wird er Daryl Janmaat vom FC Watford berufen, der zum vorläufigen Kader gezählt hatte. Eine andere Variante wäre Hans Hateboer, der in Italien bei Atalanta Bergamo spielt. "Es wird einer von den beiden", sagte Koeman. Der Rechtsverteidiger wird es wohl mit Leroy Sané (Manchester City) aufnehmen müssen.