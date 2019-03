Deutschland besiegte die Niederlande in der EM-Qualifikation

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft setzte sich dank eines Last-Minute-Treffers von Nico Schulz mit 3:2 in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande durch. In den Medien wird vor allem die starke Offensiv-Leistung des DFB-Teams in der ersten Halbzeit gefeiert, aber auch die Comeback-Qualitäten der Holländer. Die internationalen Pressestimmen:

Niederlande

Voetbal International: "Deutschland verpasst Oranje einen sensiblen Schlag in der EM-Qualifikation. Deutschland begann mit Leroy Sané und Serge Gnabr in der Spitze und damit ohne echten Stürmer. Oranje hatte mit dieser Variante große Probleme. Während die niederländische Nationalmannschaft seit Jahren von Trainern gestört wurde, die so sehr an das heilige 4-3-3 gebunden waren, dass eine Anpassung unmöglich wurde, scheint der pragmatische Ronald Koeman in der Lage zu sein, auf veränderte Umstände zu reagieren. Niederlande gegen Deutschland wurde zu einem sensationellen Schachspiel auf dem Fußballplatz."

De Telegraaf: "Widerspenstiges Oranje geht am Ende gegen deutsches Boot baden. Es war vor allem Sané, den die niederländische Abwehr nicht in den Griff bekam. Widerstandsfähigkeit und Kampfgeist werden mit Großbuchstaben auf die Stirn der Spieler dieser niederländischen Mannschaft geschrieben. Die Deutschen waren zum Schlachten bereit. Trotzdem fiel der Siegtreffer in Minute 90 auf der anderen Seite."

NU: "Oranje war am Ende am Boden gegen Deutschland trotz eines großartigen Comebacks. Die 43. Begegnung zwischen den Niederlanden und Deutschland hatte zwei Gesichter."

AD: "Oranje kriegt einen auf die Nase. Leon Goretzka erwies sich als ein fast unüberwindliches Problem. Frenkie de Jong konnte das Spiel kaum an sich reißen, weil er in die Defensive gedrängt wurde."

De Volkskrant: "Das Spiel gegen Deutschland war wenige Sekunden zu lang. Oranje 2019 ist eine wunderbare Kampfmaschine, bei der Männer lachen, weinen und miteinander konkurrieren. Ein Team, das in die Zukunft schaut und nicht in die Vergangenheit. Die Orangen waren nach der Pause wie eine Walze, die auf breiter Front attackierte. Deutschland schien gebrochen zu sein. Deshalb war das 2:3 überflüssig und ein bisschen blöd."

Trouw: "Die niederländische Nationalmannschaft wurde von Koeman wiederbelebt, jedoch nicht mit einem Zauberstab bearbeitet. Deutschland erwies sich etwas stärker als erwartet. Der große Van Dijk hatte einen Spieler wie Serge Gnabry nicht im Griff, er musste ihn schießen lassen."

NRC: "Fußball ist ein einfaches Spiel ... und am Ende gewinnen die Deutschen. Genauso war es am Sonntagabend in der Johan Cruijff Arena. Die Deutschen hatten die Niederländer glauben gemacht, dass sie eingeschlafen waren. In der letzten Minute haben sie gnadenlos zugeschlagen. Serge Gnabry, 23 Jahre und schnell genug, um den teuersten Verteidiger der Welt mit einem tollen Schuss in die Ecke zu überraschen."

England

Sun: "Gnabry, Sané und Schulz retten den Sieg im EM-Quali-Thriller für das verjüngte Deutschland. Leroy Sané sammelte weitere Punkte bei Joachim Löw, der ihn bei der WM noch aussortiert hatte."

Daily Mail: "Zum ersten Mal seit langer Zeit kann Joachim Löw aufatmen. Deutschland brauchte ein solche Nacht so dringend. Auf der Suche nach Antworten griff Löw nach einer Axt. Diese Entscheidungen haben sich in Amsterdam spektakulär ausgezahlt. Sané zeigte die beste Leistung seiner Nationalmannschafts-Karriere."

Deutschland

Bild: "Jogis Zauber-Zitter-Sieg in Amsterdam. Seit der WM 2014 von Brasilien hatten wir mit unserer Nationalmannschaft nicht mehr viel zu feiern. Die letzten zwölf Monate waren richtig furchtbar. Als Außenseiter fuhr die runderneuerte Mannschaft von Jogi Löw nach Holland. Und dann erleben wir am Sonntag eine so tolle Fußball-Nacht von Amsterdam. Eine Zauber-Halbzeit, eine Zitter-Halbzeit, ein Happy-End mit dem späten Siegtor."

Kicker: "Löw und Neuer geben die richtigen Antworten. Mit dem Sieg in Amsterdam hat die DFB-Elf den ersten Schritt in eine verheißungsvollere Zukunft gemacht. In einer großartigen ersten Halbzeit setzen vor allem der Bundestrainer und sein Kapitän besondere Akzente. Es war eine kluge Strategie, die sich Joachim Löw da ausgedacht hatte. Der Bundestrainer schuf damit die Basis für diesen Sieg, seine Spieler setzten den Plan individuell und kollektiv um."

Süddeutsche: "Gnabry lässt van Dijk wie einen Schulbuben aussehen. Der Stürmer vollführt ein unverschämtes Täuschungsmanöver. Nico Schulz steht da, wo ein Torjäger stehen muss und Kroos entdeckt den Kämpfer in sich."