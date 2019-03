Medien: Mailand interessiert sich für Gnabry

Droht dem FC Bayern der Abgang von Serge Gnabry?

Serge Gnabry ist bei Fußball-Bundesligisten FC Bayern München absolut eingeschlagen. Auch in der Nationalelf konnte der Flügelflitzer jüngst überzeugen. Die starken Leistungen könnten jetzt den AC Mailand auf den Plan rufen.

Der AC Mailand will mit einer groß angelegten Transfer-Offensive in der anstehenden Sommerpause an vergangene Glanzzeiten anknüpfen. Besonders die Besetzung auf den Flügeln bereitet den Rossoneri derzeit Kopfzerbrechen.

Passend dazu will "calciomercato" erfahren haben, dass Milan jetzt auf Gnabry aufmerksam geworden ist. Besonders sein Traumtor in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande (3:2) zum zwischenzeitlichen 2:0 soll die im Stadion anwesenden AC-Scouts von den Sitzen gerissen haben.

Weiter spekuliert das italienische Portal, dass die Münchner ab einer Summe von 50 Millionen Euro in der Causa Gnabry gesprächsbereit wären. Dass der FCB einen Verkauf seines Youngsters überhaupt in Erwägung zieht, muss allerdings bezweifelt werden.

Gnabry könnte beim FC Bayern eine Ära prägen

Gnabry avancierte nach seiner Leihe zu 1899 Hoffenheim in Windeseile zum Hoffnungsträger im Bayern-Trikot. 16 Torbeiteiligungen (9 Tore/7 Assists) konnte der Rechtsfuß in der laufenden Saison bisher verbuchen.

An der Säbener Straße wächst so die Hoffnung, dass der 23-Jährige das zum Saisonende scheidende Flügel-Duo "Robbery" künftig vergessen machen kann.