VfL Wolfsburg wildert erneut bei der Liga-Konkurrenz

Nächste Saison auch in Wolfsburg: Felicitas Rauch

Nach Svenja Huth wechselt auch Nationalteamkollegin Felicitas Rauch innerhalb der Frauenfußball-Bundesliga von Turbine Potsdam zum VfL Wolfsburg.

Wie der Double-Gewinner aus Niedersachsen am Dienstag verkündete, hat die 22-Jährige einen ab Sommer gültigen Zweijahresvertrag bis 2021 unterschrieben.

"Felicitas verfügt für ihr Alter bereits über eine große Erfahrung, da sie in Potsdam schon sehr früh regelmäßig Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln konnte", sagte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter beim VfL, über den Neuzugang, der auf der linken Seite sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld eingesetzt werden kann.

"Ich blicke auf erfolgreiche Jahre in Potsdam zurück, aber nun ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Der VfL Wolfsburg zählt im Frauenfußball zu den besten Adressen überhaupt und ich bin stolz darauf, demnächst Teil dieser Mannschaft sein zu dürfen. Schon jetzt freue ich mich auf die sportliche Herausforderung, ebenso wie auf die Rückkehr in meine niedersächsische Heimat", ergänzte Rauch.

Neuzugang bei den Wölfinnen: Nationalspielerin Felicitas Rauch wechselt im Sommer zu den VfL-Frauen. 🐺➡️ https://t.co/TFzh12vEtT #VfLWolfsburg pic.twitter.com/PaVL4vBjvU — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 2. April 2019

Angreiferin Huth (28) hatte einen Vertrag bis 2022 bei den Wölfinnen erhalten.