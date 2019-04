Kohfeldt rechnet mit Verbleib von Kruse bei Werder

Bleibt Max Kruse trotz Interesse des FC Schalke 04 bei Werder Bremen?

Trainer Florian Kohfeldt von Werder Bremen rechnet fest mit einem Verbleib von Topscorer Max Kruse.

"Andere Vereine müssten schon extrem gute Argumente haben, um Max von einem Wechsel zu überzeugen. Ich bin sehr optimistisch bei Max", sagte Kohfeldt nach dem DFB-Pokalspiel beim FC Schalke 04, pikanterweise einer der Klubs, mit dem Kruse in den vergangenen Monaten mehrfach in Verbindung gebracht worden war.

Kruse fühle sich "sehr wohl", sagte Kohfeldt, der allerdings auch bald Klarheit über den Verbleib des 31-Jährigen haben will. "Wir werden bestimmt nicht in die Sommerpause gehen, ohne zu wissen, ob er bei uns bleibt", kündigte Kohfeldt an.

Kruses Vertrag bei Werder läuft im Sommer aus, bei einem Wechsel wäre der Ex-Nationalspieler also ablösefrei. Neben Schalke, das im Winter angeblich mit einer konkreten Offerte scheiterte, gelten auch mehrere englische Top-Klubs sowie Borussia Dortmund, der FC Bayern München und Inter Mailand als mögliche Interessenten für Kruse.

Der Profi selbst vermied zuletzt ein klares Bekenntnis zu seinem aktuellen Arbeitgeber. "Ich habe gerade gar keine Zeit mich mit irgendwelchen Gerüchten zu beschäftigen", sagte er im Vorfeld des Schalke-Spiels.

Seinen Verbleib in Bremen knüpft Kruse an die Qualifikation für das internationale Geschäft. "Jeder weiß, dass ich mich bei Werder wohl fühle. Aber ich habe den Anspruch, kommende Saison noch einmal im Europacup spielen."