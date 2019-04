Schalke wirft auch Mendyl aus dem Kader

Hamza Mendyl trainiert für die Zweitvertretung des FC Schalke 04

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat den nächsten Spieler aus seinem Profi-Kader gestrichen und in die U23 strafversetzt.

Linksverteidiger Hamza Mendyl trainierte bereits am Donnerstag mit der zweiten Mannschaft, die in der Oberliga Westfalen an den Start geht.

Am Freitag bezeichnete der Revierklub die Degradierung in einem Twitter-Statement als "disziplinarische Maßnahme". Endgültig sei die Entscheidung nicht, Mendyl könne "die Tür wieder öffnen", hieß es dort weiter.

Sportlich konnte der 21 Jahre alte marokkanische Nationalspieler in der laufenden Spielzeit nicht überzeugen. Neun Einsätze absolvierte Mendyl in der Liga, zuletzt spielte er bei der herben 0:4-Pleite gegen Fortuna Düsseldorf Anfang März.

#Stevens: Jeder Mensch bekommt eine zweite Chance. Bei @HamzaMendyl27 ist es eine disziplinarische Maßnahme, dass er aktuell in der U23 trainiert. Aber auch er kann die Tür wieder öffnen. #S04 pic.twitter.com/nvLniDSZCw — FC Schalke 04 (@s04) 5. April 2019

Ebenfalls in der Oberliga-Mannschaft der Königsblauen trainiert Nabil Bentaleb, der nach dem Spiel gegen RB Leipzig (0:1) aus dem Kader verbannt wurde.

Der Algier hatte die Partie nicht wie vom Verein angeordnet im Stadion verfolgt, sondern war unentschuldigt ferngeblieben. Wenig später offenbarte Bentaleb selbst, dass er bei der Geburt seiner Zwillinge weilte. Den Verein hatte er darüber aber nicht informiert.

Warum genau Mendyl nun ebenfalls zumindest vorübergehend nicht mehr Teil des Schalker Profi-Teams ist, wurde bislang nicht bekannt.