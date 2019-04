Pressestimmen: "Dortmund erhält eine Tracht Prügel"

Der FC Bayern wurde von der internationalen Presse mit Lob überschüttet

In einem denkwürdigen Spiel setzte sich der FC Bayern mit 5:0 gegen Borussia Dortmund durch und hat den Gewinn der Meisterschaft damit wieder in eigener Hand. Von den Zeitungen wird das Team von Niko Kovac in höchsten Tönen gelobt. Die internationalen Pressestimmen zum Topspiel der Fußball-Bundesliga.

England

Sun: "Mit seinem 200. Bundesliga-Tor demütigte Lewandowski seinen ehemaligen Klub und katapultierte den FC Bayern an die Tabellenspitze."

BBC: "Der amtierende Meister Bayern München verprügelt den Titelrivalen Borussia Dortmund und schiebt sich sechs Spieltage vor Schluss wieder an die Spitze."

Daily Mail: "Dortmund erhält eine Tracht Prügel. Bayern München hat Borussia Dortmund mit 5:0 bezwungen und in einer denkwürdigen Nacht für Robert Lewandowski den ersten Platz in der Bundesliga übernommen."

Independent: "Robert Lewandowski sorgt für eine Demütigung im Klassiker. Mit einer absolut dominanten Leistung gewann der Meister ein möglicherweise saisonentscheidendes Spiel. Zugleich war es ein historischer Zusammenbruch einer Mannschaft, die das ganze Jahr über brillanten Fußball spielt. Sie haben ihre grundlegenden Fähigkeiten vergessen, was zu einer erniedrigenden Abreibung geführt hat, die sie wahrscheinlich die Meisterschaft kosten wird."

Spanien

Marca: "Die Bayern fegen über Dortmund hinweg und erobern die Tabellenführung in der Bundesliga zurück. Die Reisen der Borussen nach München in den letzten vier Spielzeiten endeten stets in einem Erdrutsch. Die heimische Walze zerdrückte sie immer. Ein Klassiker unter den Klassikern."

Sport: "Der bayrische Teufel gibt seine kleine Hand über das Gesicht der Dortmunder. Das Team von Kovac war eine echte Dampfwalze. Die Spieler von Favre waren den Bayern hilflos ausgeliefert."

AS: "Bayern verpasst Dortmund einen Schlag. Die Bayern holen sich den Thron der Bundesliga zurück. Kovacs Team überwältigte Borussia Dortmund und dominierte den Gegner in nahezu allen Facetten des Spiels."

Frankreich

L'Équipe: "Bayern München überrollt Borussia Dortmund. Der Meister hebt ab."

Le Parisien: "Die Spieler von Niko Kovac erstickten die Dortmunder mit vier Toren in der ersten Halbzeit. Sechs Spieltage vor dem Ende ist der FC Bayern der Favorit im Titelrennen."

Le Figaro: "Bayern zerdrückt Dortmund und übernimmt die Führung. Die Bayern landen einen großen Coup."

France Football: "Was für eine Leistung von Bayern München! Die Bayern haben Borussia Dortmund mit einer starken Kollektivleistung niedergeschlagen. Ist der Titelkampf bereits entschieden? Im Hinblick auf die Mängel der Schwarz-Gelben scheint es so."

Italien

La Gazzetta dello Sport: "Ein echter Schlag gegen die Moral. Vermutlich eine Entscheidung in der Liga. Das Team von Niko Kovac präsentierte sich so hungrig wie nie in dieser Saison."

Deutschland

Kicker: "Machtdemonstration der Bayern: 5:0 gegen BVB und wieder Tabellenführer. Der FC Bayern hat das Gipfeltreffen gegen Borussia Dortmund nicht gewonnen, die Münchner haben das Reizklima der letzten Woche in eine brutal anmutende Machtdemonstration umgewandelt und den BVB nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 zerlegt."

Süddeutsche Zeitung: "5:0 - Bayern demonstriert seine Macht. Ein spannendes Spitzenspiel? Nicht wirklich. Der FC Bayern zerlegt den BVB - Hummels, Lewandowski, Martínez und Gnabry schießen die Tore."

Bild: "Der größte Sieg für Kovac - Stand jetzt! Kovac hebt zum Titel ab. Der FC Bayern schraubt den BVB mit 5:0 komplett auseinander und erobert mit dem Sieg die Tabellenführung zurück."