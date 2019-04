VfL Osnabrück nimmt Kurs auf die 2. Liga

Der VfL Osnabrück spielt in der kommenden Saison wohl wieder zweitklassig

Drittliga-Tabellenführer VfL Osnabrück steuert unvermindert in Richtung Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. Am Sonntag gewann der VfL das Niedersachsen-Derby gegen den abstiegsgefährdeten Rivalen Eintracht Braunschweig mit 1:0 (1:0).

Benjamin Girth (23.) sicherte den Sieg, womit die Osnabrücker schon zwölf Punkte Vorsprung auf den SV Wehen Wiesbaden auf Relegationsplatz drei aufweisen. Der zweitplatzierte Karlsruher SC rangiert neun Zähler hinter dem Spitzenreiter.

Fortuna Köln hat derweil im Abstiegskampf in Unterzahl einen wichtigen Sieg verpasst. Die Rheinländer kamen gegen Hansa Rostock am Ende trotz langer Führung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Nico Brandenburger (9.) erzielte das Führungstor für die Kölner, Pascal Breier (87.) sicherte den Norddeutschen den Punkt. Kölns Dominik Ernst hatte nach einer Notbremse (50.) die Rote Karte gesehen.

Mit 37 Punkten konnte sich die Fortuna nicht entscheidend von der Abstiegszone entfernen. Rostock belegt mit 46 Zählern weiter den fünften Platz.