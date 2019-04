1. FC Kaiserslautern bindet Youngster Pick

Florian Pick bleibt den Roten Teufeln treu

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat den Vertrag mit Offensivspieler Florian Pick bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Der 23-Jährige absolvierte in der laufenden Saison 23 Spiele in der 3. Liga und erzielte dabei drei Tore.

Geschäftsführer Martin Bader zeigte sich begeistert: "Florian Pick hat sich seit seiner Rückkehr stetig weiterentwickelt und sich durch gute Leistungen in die Mannschaft gearbeitet. Er hat zudem eine hohe Identifikation mit dem FCK und weiß, was es bedeutet, für diesen Verein zu spielen. Wir freuen uns, dass wir ihn frühzeitig für weitere zwei Jahre an uns binden können."

Pick äußerte sich ebenfalls: "Ich freue mich total, auch in der kommenden Saison Teil der Mannschaft zu sein und die nächsten Schritte im FCK-Trikot machen zu dürfen. Es war schon immer mein Wunsch, für die Profis der Roten Teufel zu spielen, schließlich komme ich aus der Region und habe schon viele Jahre hier verbracht und durfte am eigenen Leib erfahren, dass man sich beim FCK gut entwickeln kann. Ich bin froh, dass ich zuletzt meine Qualitäten auf den Platz bringen konnte und werde weiterhin alles dafür geben, dass wir erfolgreich sind."