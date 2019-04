Keine Punkte für Deutschland in der Fünfjahreswertung

Eintracht Frankfurt verlor in Lissabon

Von den sieben noch verbliebenen Nationen in den Europapokalen haben nur Deutschland (Platz vier) und Tschechien (13) in den Viertelfinal-Hinspielen keine Punkte in der UEFA-Fünfjahreswertung sammeln können.

Groß abgesahnt hat dagegen England, das mit seiner Armada von sechs Mannschaften 1,143 Punkte holte, wobei sich die Engländer in einigen Spielen die Punkte gegenseitig wegnahmen.

Die UEFA-Fünfjahreswertung nach den Hinspielen der Viertelfinals:

1. Spanien 102,426 (aktuelle Saison: 18,428)

2. England 81,177 (18,357)

3. Italien 74,725 (12,642)

4. Deutschland 71,213 (14,500)

5. Frankreich 58,498 (10,583)

6. Russland 50,549 (7,583)

7. Portugal 48,232 (10,900)

8. Belgien 39,900 (7,800)

9. Ukraine 38,900 (5,600)

10. Türkei 34,600 (5,500)