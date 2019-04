"Ziele mit dem BVB": Moukoko erteilt Bayern eine Absage

Youssoufa Moukoko will auch weiter für den BVB auf Torejagd gehen

Youssoufa Moukoko sorgt mit Toren am Fließband in der U17 des BVB für Spektakel. Einen Abgang des Talents hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund aber in naher Zukunft wohl nicht zu befürchten.

"Ich fühle mich sehr wohl beim BVB und habe Ziele mit dem BVB", antwortete Moukoko bei Instagram auf die Frage eines Users, warum er nicht zu Bayern gehe. Ein Wechsel zum FC Bayern München dürfte damit vorerst kein Thema werden.

Zuletzt hatte der 14-Jährige mit einem millionenschweren Werbe-Deal für Schlagzeilen gesorgt. Laut "Bild"-Informationen streicht der Jugendspieler alleine für seine Vertragsunterschrift beim US-Sportartikelhersteller Nike eine Millionen Euro ein. Durch zusätzliche Prämien könnte sich die Summer sogar auf insgesamt zehn Millionen Euro erhöhen.

In der B-Junioren Bundesliga West spielt das Ausnahmetalent in einer eigenen Liga. 36 Tore stehen nach 21 Einsätzen zu Buche. Zur kommenden Saison wird der Jungspund daher wohl schon vorzeitig in die U19 hochgezogen.