Fürther Mittelfeldspieler Ernst erleidet Mittelfußbruch

Fällt mit einem Mittelfußbruch für Greuther Fürth aus: Sebastian Ernst

Die SpVgg Greuther Fürth muss im Saisonendspurt auf Mittelfeldspieler Sebastian Ernst verzichten. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, erlitt der 24-Jährige beim 1:2 (1:2) beim 1. FC Magdeburg einen Mittelfußbruch.

Ernst hatte in einem Zweikampf im Mittelkreis einen Schlag abbekommen und musste in der 31. Minute ausgewechselt werden. Der Fürther Profi wird am 29. April im Uni-Klinikum Erlangen operiert.