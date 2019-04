Aues Zulechner droht Saison-Aus

Zog sich einen Muskelfaserriss zu: Philipp Zulechner

Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue muss voraussichtlich in den letzten drei Saisonspielen auf Angreifer Philipp Zulechner verzichten.

Wie der Verein am Montag bekannt gab, zog sich der 29-Jährige beim 3:2-Heimsieg gegen den VfL Bochum einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu.

Zulechner schoss die Veilchen in der 7. Minute mit seinem vierten Saisontor in Führung, ehe er bereits in der 23. Minute verletzt ausgewechselt werden musste.