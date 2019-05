Ribéry-Wechsel in die Wüste nimmt Form an

Franck Ribéry wird den FC Bayern nach zwölf Jahren verlassen

Nach zwölf Jahren endet die Ära von Franck Ribéry beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München. Ans Aufhören denkt der 36-Jährige allerdings noch nicht. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass der Routinier seine Karriere in der Wüste fortsetzt.

Wie das Portal "Paris United" berichtet, sollen mehrere Klubs aus dem arabischen Raum um Ribéry buhlen, darunter Al Sadd und Al Duhail aus Katar sowie Al-Nassr aus Saudi-Arabien. Der Franzose sei einem Engagement im Nahen Osten nicht abgeneigt, heißt es. Kein Wunder: Alle gehandelten Interessenten locken mit üppigen Gehältern.

Zuletzt hatte bereits der "kicker" behauptet, dass es bei Ribéry einen klaren Trend zu einem Wechsel ins Emirat gebe. Darüber hinaus sollen die Western Sydney Wanderers aus Australien beim Ex-Nationalspieler angefragt haben. "Wir haben weiterhin Interesse an Franck Ribéry", sagte Trainer Markus Babbel dem Fachblatt, "aber es müssen erst die Konditionen im Detail ausgelotet werden". "Sport Bild" zufolge wolle Ribéry aber nicht nach Down Under gehen.

Der Fanliebling erhält beim FC Bayern nach zwölf überaus erfolgreichen Jahren mit bisher acht Meisterschaften, fünf Pokalsiegen und dem Champions-League-Triumph 2013 keinen neuen Vertrag mehr.

Die Münchner Verantwortlichen haben bereits angekündigt, Ribéry und den ebenfalls scheidenden Arjen Robben im Rahmen eines Abschiedsspiels würdigen zu wollen. Beide haben den Verein als kongeniales Duo "Robbery" in der vergangenen Dekade geprägt, müssen nun aus Alters- und Verletzungsgründen aber weichen.