Martin Männel fällt für den Rest der Saison aus

Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue muss in den letzten zwei Ligaspielen der Saison ohne Stammtorhüter und Kapitän Martin Männel auskommen.

Der 31-Jährige zog sich beim 3:1 am Sonntag beim SSV Jahn Regensburg eine Prellung des Wadenbeinkopfes zu. Durch den Sieg in Regensburg hatten die Veilchen den Klassenerhalt in der 2. Liga perfekt gemacht.