Philipp Max dementiert Kontakt zum BVB

Philipp Max vom FC Augsburg dementiert Kontakt zum BVB

Längere Zeit wurde Philipp Max vom FC Augsburg als Nachfolger von Marcel Schmelzer bei Borussia Dortmund gehandelt. Gespräche zwischen dem BVB und dem Linksverteidiger gab es aber nie.

"Ich habe vom Interesse des BVB nur gelesen, es gab keine Kontaktaufnahme", erklärte Max gegenüber "Sport Bild". Der 25-Jährig ergänzte allerdings: "Es ist eine Ehre, mit so einem großen Klub in Verbindung gebracht zu werden."

Das Blatt hatte noch Ende März berichtet, der frühere Jugendspieler des FC Schalke 04 stehe auf der Kandidatenliste der Dortmunder für die linke Defensivseite weit oben.

Max selbst hat durchaus große Ambitionen, will diese aber nicht um jeden Preis in der nahen Zukunft verwirklicht wissen. "Ich habe Träume und Ziele, ich will international spielen, vielleicht mal oben mitmischen. Aber alles zu seiner Zeit."

Momentan arbeitet der Profi vor allem an seinen Schwächen im Defensivverhalten. "Ich stürme nicht mehr so wild drauflos, spiele überlegter. Es brennt hinten weniger an bei mir, aber das kann man eben nicht in Büchern oder Zeitschriften lesen", erklärte Max.

Der gebürtige Rheinländer, bislang von Bundestrainer Joachim Löw nicht berücksichtigt, peilt über kurz oder lang ein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft an. "Ich selbst habe vom DFB zuletzt nichts gehört. Es ist weiter mein Traum, da mal dabei zu sein. Aber ich kann nur meine Leistung bringen und auf einen Anruf hoffen. Der Traum lebt", sagte Max.