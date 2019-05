Real Madrid macht offenbar Ernst bei Jadon Sancho

Verlässt Jadon Sancho den BVB im Sommer?

Das Fußballjahr neigt sich dem Ende zu, und obwohl die Saison von Real Madrid gefühlt seit Monaten vorbei ist, herrscht beim Top-Klub aus Spanien noch keine Urlaubsstimmung. Im Gegenteil: Der kommende Sommer steht ganz im Zeichen eines Total-Umbruchs beim kriselnden Rekordmeister. Dabei könnten auch einige Akteure aus der Bundesliga eine Rolle spielen.

So behauptet "Don Balón", dass Real den Dortmunder Überflieger Jadon Sancho als absoluten Wunschspieler auserkoren hat. Der BVB-Youngster sei demnach in den Fokus gerückt, da die Verhandlungen mit Eintracht Frankfurts Torjäger Luka Jovic stocken.

Dem Bericht zufolge könnte es zu einem Bieterduell mit dem FC Barcelona kommen, da auch die Katalanen großes Interesse an Sancho zeigen würden. Als möglicher Preis für den 19-Jährigen werden 100 Millionen Euro genannt.

Beim BVB zählt Sancho zu den Entdeckungen der Saison. Mit 28 Torbeteiligungen in 33 Einsätzen hat der Teenager entscheidend dazu beigetragen, dass die Westfalen auch am letzten Spieltag noch Chancen auf den Meistertitel haben. Sein Vertrag in Dortmund endet 2022.

BVB-Boss Zorc lehnt Sancho-Transfer bislang ab

Der Shootingstar könnte Teil einer großen Wiedergutmachungs-Kampagne bei Real Madrid werden. Laut "Don Balón" will Präsident Florentino Pérez keine Kosten und Mühen scheuen, den Klub nach einem katastrophalen Jahr voller Tiefschläge wieder auf Kurs zu bringen. Unter anderem soll Chelsea-Angreifer Eden Hazard in die spanische Hauptstadt wechseln.

Rund 500 Millionen Euro sollen als Transferbudget zur Verfügung stehen - vielleicht fließt ein beträchtlicher Teil davon nach Dortmund. Ob es tatsächlich zu dem Transfer kommt, bleibt allerdings abzuwarten. Schließlich stellte BVB-Sportdirektor Michael Zorc erst Ende April unmissverständlich klar: "Er [Sancho] wird nächstes Jahr weiter bei Borussia Dortmund spielen." Der Klub plane weiterhin fest mit dem Engländer, versicherte Zorc.