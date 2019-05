"Blind Date Packages" für die Champions League

Ab Herbst wird Red Bull Salzburg endlich Champions League spielen

Bei Meister Red Bull Salzburg hat seit der Gewissheit, nächste Saison erstmals in der Champions League zu spielen, ein Run auf die Dauerkarten eingesetzt. Lange vor der Gruppenauslosung bieten die "Bullen" Abos für die drei Heimspiele an.

Erstmals seit der Übernahme durch Red Bull wird Salzburg in der kommenden Saison in der Gruppenphase der UEFA Champions League antreten. Seitdem die Teilnahme an der Königsklasse feststeht, hat auch der Aboverkauf bei Österreichs Serienmeister angezogen. Zu den bisher 7.500 abgesetzten Dauerkarten für das kommende Fußballjahr kamen in kurzer Zeit 1.000 weitere dazu.

Hintergrund dafür ist gewiss die Lust der Fans, ihre Mannschaft endlich in der Champions League auflaufen zu sehen. Denn Abobesitzer bekommen beim Kartenverkauf für die internationalen Spiele ein Vorkaufsrecht, können sich die begehrten Tickets für die Begegnungen mit der Crème de la Crème Fußball-Europas zeitgerecht sichern.

Erlebe alle drei Heimspiele in der Gruppenphase der @ChampionsLeague live! Ab 15. Juli haben unsere DAUERKARTEN-Besitzer die Möglichkeit, ihr Vorkaufsrecht auf das Blind Date-Package in Anspruch zu nehmen. #TreueLohntSich Alle Infos: https://t.co/JxvDNYuVNZ pic.twitter.com/mR4Nc5y5LA — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 16. Mai 2019

Die Auslosung der Gruppenphase wird zwar erst am 29. August stattfinden, doch bereits ab 15. Juli werden die Salzburger Dreierabos für die Heimmatches in der Vorrunde auflegen. Diese "Blind Date Packages" werden nur an Dauerkartenbesitzer verkauft, genaue Infos zu den Preisen sollen Anfang Juli folgen.

red