FC St. Pauli und Sami Allagui gehen getrennte Wege

Sami Allagui wird in der kommenden Saison nicht mehr für den FC St. Pauli spielen

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli und Stürmer Sami Allagui gehen in der neuen Saison getrennte Wege. Wie die Hamburger am Freitag mitteilten, wird der auslaufende Vertrag mit dem ehemaligen tunesischen Nationalspieler nicht verlängert. Der 31-Jährige war vor zwei Jahren von Hertha BSC aus Berlin in die Hansestadt gewechselt.

"Wir haben mit Sami Allagui gesprochen. Es wird keine Vertragsverlängerung mit ihm geben. Wir haben Sami die Entscheidung erklärt", sagte Trainer Jos Luhukay vor dem abschließenden Saisonspiel bei Greuther Fürth.

Allagui selbst richtete sich via sozialer Medien an die Fans: "Wir hatten immer einen sehr fairen und offenen Austausch miteinander, auch jetzt. Ich hatte hier zwei schöne Jahre, auch wenn wir es leider als Mannschaft nicht geschafft haben, den ersehnten Aufstieg zu schaffen. Der FC. St. Pauli wird nun einige Veränderungen vornehmen und neu angreifen, ich drücke dem Verein dafür fest die Daumen."

Nach Alternativen habe sich der Stürmer noch nicht umgesehen, jetzt werde er allerdings Angebote prüfen.