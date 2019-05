Medien: Trio von Eintracht Frankfurt vor dem Abschied

Branimir Hrgota (l.) wird Eintracht Frankfurt wohl verlassen

Mit dem siebten Platz in der Bundesliga und dem Erreichen des Halbfinals in der Europa League hat Eintracht Frankfurt erneut eine erfolgreiche Saison gespielt. Doch nicht jeder Profi kam bei den Hessen regelmäßig zum Einsatz. So steht ein Trio offenbar vor dem Abschied.

Nach Informationen der "Bild" hat unter anderem Branimir Hrgota keine Zukunft bei Eintracht Frankfurt. Der Schwede absolvierte in der Saison gerade einmal einen Kurzeinsatz für den Pokalsieger von 2018.

Demnach werden die Eintracht-Verantwortlichen den auslaufenden Vertrag des 26-Jährigen Stürmers nicht verlängern. Dem weiteren Bericht zufolge trifft dies auch auf Taleb Tawatha und Nelson Mandela zu.

Tawatha wechselte 2016 zur Eintracht. Nachdem der Linksverteidiger in der Vorsaison noch in 13 Bundesliga-Spielen auf dem Platz stand, kam der verletzungsgeplagte 26-Jährige in dieser Saison nur zu drei Ligaeinsätzen.

Auch Mandela steht vor einem Abgang. Der 20-Jährige kam nicht über den Status des Talents heraus und wurde von Frankfurt-Trainer Adi Hütter wegen mangelnder Fitness aussortiert. So dürfte sich der Angreifer im Sommer nach einem neuen Arbeitgeber umsehen müssen.