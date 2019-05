Rebic liebäugelt offenbar mit Abschied aus Frankfurt

Verlässt Ante Rebic Eintracht Frankfurt?

Mit neun Toren in 28 Bundesliga-Partien war Ante Rebic in dieser Saison der drittbeste Torschütze von Eintracht Frankfurt. Nun drohen die Hessen ihren Angreifer zu verlieren.

Denn wie die "Bild" erfahren haben möchte, liebäugelt der 25-Jährige mit einem Abschied aus Frankfurt. Zwar gefällt es dem Kroaten demnach bei der Eintracht, allerdings soll ihn ein deutlich höheres Gehalt sowie Renommee bei anderen Vereinen locken.

2016 wechselte Rebic als Leihgabe des AC Florenz an den Main. Im Anschluss sicherte sich Eintracht Frankfurt für rund zwei Millionen Euro endgültig die Rechte am Stürmer. Trotz des bis 2022 datierten Vertrags stehen die Zeichen zwischen dem amtierenden Pokalsieger und Rebic nun aber auf Abschied.

Doch auch die Zukunft von Luka Jovic bei Eintracht Frankfurt ist mehr als ungewiss. Besonders Real Madrid wurde in den vergangenen Wochen großes Interesse am 21-Jährigen nachgesagt. Laut "Sky" und "AS" ist der Transfer des Stürmers sogar schon beschlossene Sache. Somit droht Eintracht Frankfurt gleich der Abgang mehrerer Stars.