Gebre Selassie beendet Nationalmannschaftskarriere

4.6.2011 se pro chlapce vyrůstajícího na Vysočině stalo něco tak neuvěritelného, že o tom ani nikdy nesnil... Hrat za narodní tým České republiky! To něco neuvěřitelného dnešním dnem končí. Po dlouhém přemýšlení jsem se rozhodl ze zdravotních a rodinných důvodů ukončit reprezentační kariéru. Nikdy nezapomenu na pocit hrdosti při nástupu na hřiště a následném zpěvu národní hymny! Děkuji všem trenérům pod kterými jsem reprezentoval! Děkuji všem spoluhráčům s kterými jsem oblékal reprezentační dres! A stejnou měrou děkuji všem lidem, kteří mi fandili! Do budoucna hodně štěstí a úspěchů @ceskarepre ! Bylo mi ctí. ➖ On 4.11.2011 for a boy who grow up in Vysočina something happened that he didn’t even dream of...because it just felt so impossible to reach... Playing for the National team of Czech Republic! After a long thought about my health and my Family, I’ve decided that this chapter ends today. I’ll never forget the feeling of pride that comes with entering the pitch and singing national anthem afterwards! Thanks to all the coaches I represent under! Thanks to all the teammates I played with! And in the end THANKS to all people who supported me! Good luck and success in future @ceskarepre ! It was an honor. Theodor Gebre Selassie