Ausland ruft: Kalajdžić-Absage an Rapid

GEPA pictures/ Christian Ort

Saša Kalajdžić wird kommende Saison ziemlich sicher nicht mehr in Österreich spielen

Nach dem gescheiterten Transferversuch im Winter dürfte Rapid Wien bei Admira-Talent Saša Kalajdžić keine Chance mehr haben. Nach der U21-EM geht der Zwei-Meter-Mann wohl ins Ausland.

U21-Teamchef Werner Gregoritsch bezeichnet ihn als "Senkrechtstarter", bei der EM-Endrunde in Italien und San Marino kann sich Saša Kalajdžić in die internationale Auslage spielen. In Österreich hat er das nicht mehr notwendig, längst war etwa Rapid Wien auf den zwei Meter großen Stürmer der Admira aufmerksam geworden.

Im Winter scheiterte ein Wechsel nach Hütteldorf an den von den Südstädtern geforderten Bonusklauseln, im Sommer dürfte für die Grün-Weißen der Zug abgefahren sein. Der "Kurier" berichtet von Angeboten der deutschen Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln und Union Berlin, von Absteiger Stuttgart sowie eines Klubs aus England. Vereine, die auch gehaltsmäßig in einer anderen Liga als Rapid spielen.

Kalajdžić wäre im Winter gerne in den Westen Wiens gegangen, hat mit dem gescheiterten Transfer aber mittlerweile abgeschlossen. "Es wäre mir eine Ehre gewesen, für den Verein zu spielen, der in Österreich die meisten Menschen bewegt. Aber es macht keinen Sinn, jetzt noch Was-wäre-Wenn zu spielen", sagte der siebenfache Torschütze des vergangenen Frühjahrs im "Kurier".

red