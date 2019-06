Verliert der FC Bayern ein Top-Talent an Hannover 96?

Getty Images

Verliert der FC Bayern Adrian Fein an Hannover 96

An talentierten Spielern mangelt es dem Nachwuchs des FC Bayern München nicht, problematisch ist allerdings, dass die Youngster kaum eine Chance bei den Profis bekommen. Ein Umstand, den Hannover 96 nun ausnutzen könnte.

Die Niedersachsen haben angeblich die Angel nach Adrian Fein ausgeworfen. Das berichtet "Sportbuzzer". Der zentrale Mittelfeldspieler war in der abgelaufenen Saison an Jahn Regensburg ausgeliehen und kam immerhin auf 20 Spiele in der 2. Bundesliga. Die Hannoveraner, die in der kommenden Saison ebenfalls im Unterhaus kicken, sollen den gebürtigen Münchner nun locken.

Zwar besitzt Fein beim FC Bayern noch einen Vertrag bis Sommer 2021, die bessere Perspektive könnte den 20-Jährigen allerdings von einem Wechsel an die Leine überzeugen.

Im Mittelfeld der Münchner wartet auf Fein zumindest beinahe unüberwindbare Konkurrenz. Meist würde der deutsche U20-Nationalspieler an der Isar daher wohl für die zweite Mannschaft auflaufen. Die ist unlängst allerdings immerhin in die 3. Liga aufgestiegen.