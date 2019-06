FC Augsburg schnappt sich U21-Nationalspieler

Srdjan Stevanovic, getty

Mads Pedersen (r.) hat beim FC Augsburg unterschrieben

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den dänischen U21-Nationalspieler Mads Pedersen verpflichtet. Der 22 Jahre alte Linksverteidiger wechselt vom FC Nordsjaelland zum FCA und unterzeichnet einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

"Er hat großes Potenzial und trotz seines jungen Alters bereits viele Erfahrungen im Profibereich sammeln können", sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter.

"Die Bundesliga ist eine der besten Ligen der Welt. Ich freue mich, dass ich in Augsburg die Chance bekomme, mich in der Bundesliga zu beweisen. Der FCA ist ein Klub, bei dem ich mich als junger Spieler sehr gut weiterentwickeln kann", betonte Pedersen.

Wegen seiner Teilnahme an der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino wird Pedersen beim Trainingsauftakt am Freitag (Medizintests) nicht dabei sein. Er werde wie auch die anderen Nationalspieler später zum Team stoßen, teilte der FCA mit.