Transfer-Stau bei Bayern? Effe schlägt Alarm

Lars Baron, getty

Stefan Effenberg sieht den FC Bayern noch unter Zugzwang

Stefan Effenberg sieht den deutschen Fußball-Meister FC Bayern München nach den vielen prominenten Abgängen noch längst nicht gerüstet für die bevorstehende Bundesliga-Spielzeit.

Der einstige Kapitän der Münchner schlug jetzt in einem Interview mit "Sport1" Alarm und betonte, dass sich sein Ex-Klub dringend noch weiter verstärken müsse: "Wir müssen abwarten, was die Bayern auf dem Transfermarkt noch machen. Ich glaube, das ist ein ganz besonderer Punkt. Sie haben mit Robben, Ribéry und Hummels schon Weltklasse-Spieler verloren. Das sind sportlich gesehen enorme Verluste, die sie Stand heute in meinen Augen noch nicht kompensiert haben."

Neben dem genannten Trio hat auch noch der kolumbianische Superstar James den Klub verlassen, mit Jérôme Boateng droht zudem ein weiterer Sommer-Abgang. Dem gegenüber stehen bisher die Neuverpflichtungen der französischen Weltmeister Benjamin Pavard und Lucas Hernández sowie des deutschen U-Nationalspielers Fiete Arp vom Hamburger SV.

Aus neutraler Sicht sieht Ex-Profi Effenberg für die Bundesliga aber auch Vorteile, dass die Bayern wohl nicht an ihre hochüberlegene Qualität der vergangenen Jahre heranreichen werden: "Was ich sagen kann: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die nächste Saison noch spannender wird als die letzte", so der 51-Jährige.

Wen er dabei als größten Herausforderer der Mannschaft von Cheftrainer Niko Kovac ansieht, ließ er zwar offen. Klar ist aber, dass vor allem Borussia Dortmund in der Saison 2019/2020 um die Deutsche Meisterschaft mitspielen will.

Effenberg war eines der großen Klubidole beim FC Bayern in den Neunziger- und frühen 2000er-Jahren. Zwischen 1990 und 1992 sowie 1998 und 2002 absolvierte der Mittelfeldspieler über 200 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister und führte den Klub 2001 zum historischen Champions-League-Titel.