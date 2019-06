Bayern geht leer aus: Ziyech vor Wechsel nach Spanien

Dean Mouhtaropoulos, getty

Hakim Ziyech wird von zahlreichen Topklubs umworben

Lange mischten der FC Bayern München und der BVB im Poker um Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam mit. Nun steht der Angreifer von Ajax Amsterdam wohl vor einem Wechsel zum FC Sevilla.

Laut dem niederländischen "Telegraaf" lässt Ajax seinen Offensivstar ziehen. Die Ablösesumme soll sich dabei lediglich bei 30 Millionen Euro handeln. "Wir haben Hakim versprochen, dass wir bei einem guten Angebot zustimmen würden", so Ajax-Geschäftsführer Marc Overmars zuletzt: "Hakim wird gehen, wenn ein guter Klub kommt."

Allerdings fehlt wohl noch die Zustimmung von Ziyech selbst für einen Transfer nach Sevilla. Der 26-Jährige, der noch bis 2021 an Ajax gebunden ist, spielt derzeit mit Marokko beim Afrika Cup und will nach dem Turnier über seine Zukunft entscheiden.

In den vergangenen Wochen wurde Ziyech bei zahlreichen Klubs gehandelt, darunter auch beim FC Bayern und beim BVB. Während sich Dortmund in der Zwischenzeit mit Flügelstürmer Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach verstärkt hat und wohl kaum noch Interesse an einem weiteren Neuzugang auf derselben Position haben dürfte, ist beim FC Bayern die Planstelle weiter offen.

Ziyech steuerte allein in der abgelaufenen Eredivisie-Saison 30 Scorer-Punkte (16 Tore, 14 Assists) bei, zudem sorgte er mit je drei Treffern und Vorlagen in der Königsklasse für Furore.