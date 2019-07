BVB stellt offenbar Schürrle und Kagawa frei

Adam Pretty, getty

Schürrle und Kagawa beim BVB freigestellt?

Borussia Dortmund wird seinen Trainingsauftakt offenbar ohne André Schürrle und Shinji Kagawa bestreiten.

Laut "kicker" sind beide Profis vom BVB freigestellt worden, um die Suche nach einem neuen Klub zu forcieren. Gegenüber dem Fachmagazin wollte Sportdirektor Michael Zorc die Meldung nicht bestätigen.

Schürrle war in der vergangenen Saison zum FC Fulham ausgeliehen, eigentlich bis Sommer 2020. Sein Engagement endete aber aufgrund des Abstiegs der Londoner vorzeitig. Als Interessenten für den Weltmeister von 2014 wurden zuletzt vor allem Klubs aus Moskau gehandelt.

Im Fall Kagawa, der in der abgelaufenen Rückrunde auf Leih-Basis bei Besiktas spielte, hatte der BVB bereits bestätigt, dass man sich einvernehmlich darauf geeinigt habe, dass der Japaner einen Transfer anstrebt. Seine Rückennummer 23 übernahm Neuzugang Thorgan Hazard. Besiktas ist daran interessiert, Kagawa dauerhaft an den Bosporus zu locken. Der Spielmacher selbst liebäugelt angeblich mit einem Engagement in Spenien.

Schürrle und Kagawa gehören zu den zahlreichen Spielern, die den BVB in der am Montag gestarteten Transferperiode noch verlassen sollen. Bislang stehen mit Christian Pulisic (FC Chelsea), Alexander Isak (Real Sociedad) und Felix Passlack (Leihe zu Fortuna Sittard) drei Abgänge fest.