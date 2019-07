Wird "Straßenfußballer" Kutucu auf Schalke zur Stammkraft?

Lukas Schulze, getty

Wird Ahmed Kutucu zur echten Alternative im Sturm des FC Schalke 04?

Seit sage und schreibe acht Jahren spielt Ahmed Kutucu schon für den FC Schalke 04, durchlief seit 2011 alle Jugendabteilungen des Klubs aus der Fußball-Bundesliga. Nach einigen kürzeren Einsätzen in der abgelaufenen Spielzeit könnte dem Angreifer in der neuen Saison möglicherweise sogar ein Stammplatz winken.

Beim Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen zeigte sich Kutucu jedenfalls äußerst treffsicher, was seinem Trainer natürlich ausgesprochen gut gefiel. "Ahmed ist ein Straßenfußballer, der will pöhlen und sucht den Abschluss. In Oberhausen hat er großen Einfluss auf das Spiel genommen", wird der lobende David Wagner von der "WAZ" zitiert. Für den neuen Coach steht fest: "Der Junge macht Spaß."

Kutucu war erst im Laufe der letzten Saison aus der U19 der Königsblauen in den Profikader des FC Schalke 04 gerutscht. In Liga, Pokal und Champions League stand er in der Rückrunde insgesamt 16 Mal auf dem Feld, erzielte dabei drei Treffer.

Nach dem Abgang von Breel Embolo stehen mit Guido Burgstaller und Mark Uth zur Zeit nur noch zwei echte Stürmer zur Verfügung. Letztgenannter ist außerdem zur Zeit verletzt. Beiden ist gemein, dass sie in der letzten Saison nicht zu überzeugen wussten (Uth zwei Treffer, Burgstaller vier Tore).

Kutucus Chancen, verstärkt von Wagner berücksichtigt zu werden, stehen also nicht schlecht. Doch der junge Angreifer bleibt bescheiden und zugleich realistisch.

"Ich gebe Gas in der Vorbereitung, dann gucken wir mal, wie es in der Vorbereitung läuft." Er hoffe auf jede Menge Spielzeit, fügte der 19-jährige Türke mit einem Schmunzeln an. Gut möglich, dass er diese tatsächlich bekommt.

