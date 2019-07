Dembélé sendet Bayern deutliches Zeichen

David Ramos, getty

Ousmane Dembélé hofft offenbar auf eine weitere Chance in Barcelona

Der vom FC Bayern als "Plan B" vorgesehene Ousmane Dembélé setzt offenbar alles daran, bei seinem aktuellen Verein FC Barcelona bleiben zu dürfen. Dafür griff der Weltmeister nun sogar zu einigen für ihn völlig untypischen Maßnahmen.

Ob ein Disko-Ausflug nach Marokko, eine durchgezockte Nacht mit seinen Freunden oder unerlaubtes Fernbleiben vom Spiel: Die Liste an Verfehlungen, die sich Ousmane Dembélé in den letzten zwei Jahren beim FC Barcelona geleistet hat, ist lang.

Hinzu kommen zahlreiche Verletzungen, die womöglich eng mit seinem unprofessionellen Lebensstil zusammenhängen. Angesichts eines drohenden Transfers hat sich der Franzose nun aber wohl dazu entschlossen, einen Lebenswandel zu vollziehen.

Wie spanische Medien berichten, ist Dembélé bereits eine Woche vor dem offiziellen Trainingsauftakt auf dem Gelände des FC Barcelona aufgeschlagen, um sich in Form zu bringen. Laut "Cadena Ser" bat der 22-Jährige sogar um die Bereitstellung eines eigenen Physiotherapeuten sowie eines Fitnesstrainers, mit denen er eng zusammenarbeiten kann.

Die "Marca" spekuliert, dass Dembélé die Verantwortlichen mit diesen Maßnahmen davon überzeugen will, dass er eine zweite Chance verdient hat. Selbst wenn Antoine Griezmann und Neymar in diesem Jahr noch zu den Katalanen wechseln, will der Franzose angeblich weiter um seine Chance kämpfen.

Sollten sich die Hintergründe bewahrheiten, wären dies für den FC Bayern womöglich sehr schlechte Nachrichten. Sollte Dembélé nicht aus freien Stücken zum deutschen Rekordmeister wechseln wollen, könnte sich ein Transfer des Franzosen zu einem unkalkulierbaren Risiko entwickeln. Dem Rekordmeister bliebe unter Umständen nur der Griff zu "Plan C".