Wagner verrät: Klopp riet zu Schalke-Wechsel

Christof Koepsel, getty

David Wagner bereitet den FC Schalke 04 auf die neue Saison vor

David Wagner bereitet den FC Schalke 04 als neuer Chef-Trainer auf die neue Saison vor. Dass es überhaupt zum Wechsel zu den Knappen kam, lag auch an einem besonderen Fürsprecher, der einst beim BVB Karriere machte.

Jürgen Klopp, Champions-League-Sieger mit dem FC Liverpool, ist seit Jahren mit Wagner eng befreundet. So war Klopp auch in die Entscheidung für eine Rückkehr Wagners nach Deutschland involviert. "Natürlich haben wir darüber gesprochen", verriet der neue S04-Trainer nun im Interview mit "Sport1".

"Dass ich irgendwann mal Bundesliga-Trainer werden will, das stand schon vorher für mich fest. Die Frage war nur wann. Kloppo sagte zu mir, dass Schalke absolut zu mir passt", führte Wagner aus. Schließlich sei Schalke 04 ein "hoch emotionaler Klub, mit Leidenschaft und Wucht. Jetzt schauen wir mal, ob er Recht hat".

Obwohl sein neuer Klub in den vergangenen Jahren immer wieder seine Trainer vorzeitig freistellte, hat Wagner keine Angst vor dem Engagement im Ruhrgebiet. Die "hohe Trainer-Fluktuation" sei "natürlich Fakt", dennoch finde er "diese Aufgabe unglaublich spannend".

Nach den Enttäuschungen der Vorsaison sei ihm aber auch die "Schwere der Aufgabe" bewusst: "Ich weiß auch um die Halbwertszeit eines Bundesliga-Trainers, nämlich weniger als ein Jahr." Nach längeren Trainer-Stationen beim BVB (viereinhalb Jahre) und Huddersfield Town (fast vier Jahre) habe er aber "wahnsinnig Lust auf Schalke".

Wagner will Schalke-Kader verbessern

Nun arbeitet der ehemalige Schalke-Profi, der zwischen 1995 und 1997 29 Bundesligaspiele absolvierte, an der Verstärkung des Kaders für die neue Spielzeit.

"Ich denke, dass wir bisher schon richtig interessante Transfers getätigt haben. Es wird weitere Veränderungen geben, aber es ist noch zu früh in der Vorbereitung, um konkrete Aussagen darüber zu treffen", so Wagner, der zusammen mit Kaderplaner Michael Reschke und Sportvorstand Jochen Schneider die Entscheidungen trifft.

Gut möglich, so 47-Jährige, dass auch "der eine oder andere" Spieler der zweiten Mannschaft in den Profi-Kader rückt. Ob derweil der bislang gehandelte Chris Schindler von Wagners Ex-Klub Huddersfield zu den Knappen wechselt, bleibt offen. "Wir sind an vielen guten Spielern interessiert. Den Gerüchten zufolge haben wir schon halb Huddersfield und ein Drittel der Premier League verpflichtet."

Schalke 04 arbeitet an Nübel-Verlängerung

Gleichzeitig hofft David Wagner auf eine baldige Vertragsverlängerung von Torwart Alexander Nübel, der vor allem mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wird. "Da ich Trainer von Schalke 04 bin, würde ich ihm natürlich raten noch hier weiter Fußball zu spielen", erklärte der S04-Trainer: "Wir werden ihm interessante Optionen aufzeigen, wie seine mittel- und langfristige Zukunft im königsblauen Trikot aussehen kann."

Schalke werde "alles daransetzen, den Vertrag mit ihm zu verlängern". Wagner habe "große Hoffnungen", dass sich der U21-Nationalkeeper in Zukunft noch verbessern wird. "Alex hat so viel Potenzial und zählt für mich zu den großen deutschen Torhüter-Talenten, wenn nicht sogar zum größten in diesem Alter."