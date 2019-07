FC Bayern denkt über Rückholaktion von Mandzukic nach

Tullio M. Puglia, getty

Mario Mandzukic wird beim FC Bayern und BVB gehandelt

Seit Wochen wird Mario Mandzukic mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Im Poker um den Angreifer von Juventus Turin bekommt der BVB nun ausgerechnet Konkurrenz vom FC Bayern München.

Wie die "Sport Bild" berichtet, beschäftigen sich die Bosse des Rekordmeisters mit einer Rückholaktion von Mandzukic. Demnach soll der 33-Jährige als Backup für Robert Lewandowski agieren oder eine Alternative auf den Flügeln sein.

Mandzukic spielte bereits von 2012 bis 2014 beim FC Bayern, ehe es ihn über eine einjährige Station bei Atlético Madrid zu Juvenuts zog. Mit den Münchnern gewann der Kroate zwei Mal die Meisterschaft, zwei Mal den Pokal und krönte seine überaus erfolgreiche Bayern-Zeit mit den Gewinn der Champions League.

Bei Juve hat Mandzukic offenbar keine Zukunft mehr, unter dem neuen Coach Maurizio Sarri soll er keine Rolle mehr spielen. Der Serie-A-Serienmeister ist bereit, den Kroaten im Sommer ziehen zu lassen, berichtete "calciomercato" zuletzt.

Mandzukic würde gerne in die Bundesliga zurückkehren

Laut mehrere italienischen Medien, strebt Mandzukic aber einen Wechsel zum BVB an. Der 33-Jährige würde demnach gerne in die deutsche Bundesliga zurückkehren, sei einem Wechsel zu Borussia Dortmund nicht abgeneigt und ziehe ein Angebot des deutschen Vizemeisters zumindest in Betracht.

Ob der BVB letztlich jedoch Ernst macht und ein Angebot abgibt, steht auf einem anderen Blatt. Ein klassischer Mittelstürmer war im System von Trainer Lucien Favre bislang nicht vorgesehen.

Da Mario Mandzukic erst im vergangenen April bei Juventus bis 2021 verlängert hat, dürfte wohl auch bald ein Poker um die Höhe der Ablösesumme entfachen - womöglich zwischen dem BVB und dem FC Bayern.