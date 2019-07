FC Bayern holt Neuzugang aus Neuseeland

Alex Grimm, getty

Ali Riley wechselt zum FC Bayern

Frauenfußball-Vizemeister Bayern München hat die neuseeländische Nationalspielerin Ali Riley verpflichtet. Die Abwehrspielerin, Kapitänin ihres Nationalteams, kommt vom englischen Klub FC Chelsea und hat einen Zweijahresvertrag unterzeichnet.

Riley war zuletzt bei der WM in Frankreich mit Neuseeland punktlos in der Vorrunde gescheitert. "Natürlich möchte ich Titel gewinnen und freue mich auch schon darauf, in der Champions League zu spielen", sagte Riley, die auch die US-amerikanische und schwedische Staatsbürgerschaft besitzt. Für Neuseeland hat sie 129 Länderspiele bestritten.