Nach Lob vom Trainer: Bleibt Boateng jetzt doch bei Bayern?

Jérôme Boateng bereitet sich beim FC Bayern auf die neue Saison vor

Kommt jetzt doch alles anders? Wochenlang stand festzustehen, dass sich die Wege des deutschen Fußball-Meisters FC Bayern München und Jérôme Boateng trennen würden. Mittlerweile scheint aber auch ein Verbleib des Innenverteidigers wieder gut vorstellbar.

Der 30-Jährige zeigte sich bisher einsatzfreudig und motiviert in der Saisonvorbereitung der Münchner. Auch beim letzten Bayern-Test gegen den FC Arsenal im Zuge der USA-Reise legte Boateng 45 starke Minuten hin und überzeugte unter anderem mit einer 100-Prozent-Passquote.

Sein Cheftrainer Niko Kovac, der in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit in der Rückrunde keine sonderliche Verwendung mehr für Boateng hatte und ihn vermehrt auf die Bank setzte, meinte ungewohnt deutlich: "Ich bin mit Jérôme sehr zufrieden, wie mit dem Rest des Kaders auch. Er macht das außerordentlich konzentriert und gut. Die Trainingsleistung und auch die Spielleistung war sehr gut."

Boateng selbst "weiß auch nicht, was passiert"

Auch der Spieler selbst meinte zuletzt gegenüber der "Bild" höchst professionell: "Ich habe gesagt, dass ich Vollgas gebe. Und genau das tue ich jetzt. Ich weiß auch nicht, was passiert. Aber ich werde in Top-Form sein. So oder so."

Vertraglich ist Boateng derzeit noch bis 2021 an den FC Bayern gebunden, kann sich aber auch weiterhin einen Wechsel ins Ausland bei entsprechendem Angebot gut vorstellen.

Bislang soll es noch keinen konkreten Interessenten gegeben haben. Vor allem das hohe Gehalt des Weltmeisters von 2014 stellt für viele potenzielle Klubs wohl eine Hürde da. Platzt ein Wechsel zu einem anderen Top-Klub, wird sich Boateng dem Konkurrenzkampf mit Bayerns weiteren Innenverteidigern Niklas Süle, Lucas Hernández und Benjamin Pavard also weiter stellen.