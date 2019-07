HSV-Schock! Kapitän Hunt bricht das Training verletzt ab

Selim Sudheimer, getty

Aaron Hunt (l.) musste das Training abbrechen

Schreckmoment beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV: Kapitän Aaron Hunt verletzte sich am Donnerstagvormittag nach einem Zusammenprall mit Ewerton am Knie und musste das Training vorzeitig abbrechen.

Der 32-Jährige ist eigentlich als feste Größe in der Startelf vom neuen HSV-Trainer Dieter Hecking eingeplant, die am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den SV Darmstadt (ab 15:30 Uhr) in die neue Saison starten wird.

Ob der Einsatz des Hamburger Führungsspielers ernsthaft in Gefahr ist, wurde zunächst noch nicht bekannt gegeben. Der Ex-Nationalspieler verpasste in diesem Kalenderjahr bereits viele Spiele, fiel mit muskulären Verletzungen und Rückenproblemen mehrere Wochen aus.

Hunt ist im Mittelfeld als Kreativspieler hinter den Spitzen vorgesehen, hat hier in der Vorbereitung bereits viel Einsatzzeit bekommen. Er steht seit nunmehr vier Jahren beim HSV unter Vertrag und soll die Rothosen zurück in die erste Liga führen.