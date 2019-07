FC Bayern feiert klaren Sieg gegen Fener

Alexander Scheuber, getty

Der FC Bayern gewann im Halbfinale gegen Fenerbahce deutlich mit 6:1

Der FC Bayern München hat vier Tage vor dem Prestigeduell um den Supercup bei Borussia Dortmund seine starke Frühform mit einem Schützenfest bestätigt. Die Münchner gewannen beim Audi Cup gegen ein desolates Fenerbahce Istanbul locker und leicht mit 6:1 (5:0).

Renato Sanches (22.), Leon Goretzka (28.), Thomas Müller (31., 43./Foulelfmeter, 58.) und Kingsley Coman (40.) erzielten in der Allianz Arena die Tore für die überzeugenden Bayern, die gegen den enttäuschenden türkischen Traditionsklub an die guten Auftritte während der US-Reise anknüpfen konnten.

Für Fenerbahce traf der Ex-Bremer Max Kruse (64.). Einziger Wermutstropfen aus Münchner Sicht: Serge Gnabry musste nach 20 Minuten verletzt ausgewechselt werden.

"Bei einem 6:1 gibt es einiges, was einem gut gefallen hat. Wir haben von Anfang an gut gespielt. Nach dem 1:0 ist ein Knoten aufgegangen", sagte Dreifach-Torschütze Müller nach dem Abpfiff am "ZDF"-Mikro.

Der Rekordmeister spielt nun am Mittwoch (20:30 Uhr) im Endspiel gegen Tottenham Hotspur. Die Spurs setzten sich gegen Real Madrid 1:0 (1:0) durch.

Rummenigge rüffelt Kovac

Thema war aber auch nach wie vor Leroy Sané, den die Bayern gerne verpflichten würden. Vor der Partie rüffelte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge Trainer Niko Kovac wegen dessen allzu optimistischer Äußerungen in Bezug auf den über 100 Millionen Euro teuren Nationalspieler.

"Mir haben seine Aussagen nicht gefallen. Wir haben ein gutes Verhältnis zu Manchester City mit unserem Ex-Trainer Pep Guardiola, und Sané steht dort noch unter Vertrag", kritisierte Rummenigge im "ZDF". Kovac hatte gesagt, dass er davon ausgehe, "dass wir ihn bekommen können. Ich bin sehr zuversichtlich."

Noch müssen die Bayern ohne Sané auskommen. Gegen Istanbul standen auch die Zugänge Benjamin Pavard und Jann-Fiete Arp nicht in der Startelf. Rekordtransfer Lucas Hernández fehlte nach wie vor wegen der Folgen einer Knie-OP.

Beim ersten Halbfinale des Audi Cups hatte Torjäger Harry Kane das Siegtor für die Spurs in der 22. Minute erzielt. Real um Toni Kroos und Eden Hazard, das sich zuletzt auf seiner US-Reise beim 3:7 gegen Stadtrivale Atletico böse blamiert hatte, wirkte zweieinhalb Wochen vor dem Ligastart bei Celta Vigo müde.