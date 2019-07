Pourie verlängert langfristig beim KSC

View this post on Instagram

Marvin Pourié bleibt beim @Karlsruhersc! 🎉💙 Es scheint, als hätte der Stürmerstar und Torjäger in Karlsruhe seinen fußballerischen Hafen gefunden. Der 28-jährige @marvinpourie23 hat seinen Vertrag vorzeitig bis in das Jahr 2022 verlängert! 😍✔️ Mehr Infos zum KSC findet ihr auf meinKA! ➡️ www.meinka.de/ksc-stuermerstar-verlaengert-vertrag-marvin-pourie-bleibt/ #meinKA #karlsruhe #ksc #news #KSCmeineHeimat #fussball #karlsruhetweets #karlsruhersc #zweiteliga #nurderksc #karlsruhetweets #fussballer #nurderksc #fussballtraining #fussballfans #bundesliga #spieler #instagood #sport #trend #bundesliga_news