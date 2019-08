Leipzig-Angreifer weckt Interesse aus der Premier League

Martin Rose, getty

Verlässt Jean-Kévin Augustin schon bald RB Leipzig?

Unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann will Fußball-Bundesligist RB Leipzig in der kommenden Saison wieder den BVB und den FC Bayern ärgern. Kurz vor dem Liga-Start droht den Sachsen nun aber noch ein prominenter Abgang.

Informationen des englischen TV-Senders "Sky Sports" zufolge hat Jean-Kévin Augustin das Interesse von gleich mehreren Klubs geweckt. Aus der englischen Premier League haben Crystal Palace und Aufsteiger Aston Villa den Offensivspieler ins Auge gefasst, zudem gelten die französischen Teams AS Monaco und OGC Nizza als potenzielle Abnehmer.

Augustin spielt erst seit 2017 bei RB und besitzt noch einen Vertag bis 2022. Im Rahmen der Verpflichtung des 22-Jährigen überwiesen die Leipziger damals eine Ablösesumme von etwa 16 Millionen Euro an Paris Saint-Germain. Diese Summe soll ein Weiterverkauf des Stürmers nun mindestens einbringen.

Dass der Stürmer Deutschland nach nur zwei Jahren wieder verlassen könnte, lässt die Führungsetage derweil ruhig. Nach einer schwachen Saison haben sich die Verantwortlichen des Tabellendritten anscheinend weitestgehend mit einer Trennung angefreundet. In 17 Einsätzen gelangen mit Rechtsfuß in der abgelaufenen Spielzeit gerade einmal drei Treffer. Zumeist reichte es für ihn nur für einen Platz auf der Bank.

An eine Flucht aus der Bundesliga denkt der Junioren-Nationalspieler aber nicht. Er gab sich zuletzt betont kämpferisch: "Ich kann nicht jedes Mal den Verein wechseln, wenn es nicht läuft. Ein Wechsel kam für mich nicht in Frage", kommentierte Augustin seine ungewisse Zukunft in der "Bild".