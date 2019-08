Schalke dementiert Frist für Nübel

Lars Baron, getty

Bleibt Alexander Nübel über 2020 hinaus beim FC Schalke 04?

Trotz seiner Ernennung zum Kapitän des FC Schalke 04 ist die Zukunft von Torhüter Alexander Nübel weiterhin ungeklärt. Zehn Tage vor dem Start der Fußball-Bundesliga hat sich S04-Sportvorstand Jochen Schneider zu Wort gemeldet und Berichte über eine interne Frist dementiert.

"Alex liegt ein Angebot zur Vertragsverlängerung beim FC Schalke 04 vor", erklärte der Funktionär auf der vereinseigenen Webseite "schalke04.de". Für eine Entscheidung solle der Youngster aber so viel Zeit erhalten, wie nötig sei.

Die "Bild" hatte zuletzt berichtet, Nübel müsse sich zeitnah entscheiden, ob er seinen 2020 auslaufenden Vertrag verlängern möchte oder Schalke nach der Saison ablösefrei verlassen will.

Konkret nannte das Boulevardblatt die Rückkehr aus dem Trainingslager in Mittersill/Österreich am 3. August als Datum. Schneider räumte damals gegenüber der "Bild" ein: "Wir haben vereinbart, dass wir am Ende der Vorbereitung ein konkreteres Gespräch führen." Eine Deadline stellt dieses Treffen aber scheinbar nicht dar.

Der Verbleib des Keepers in Gelsenkirchen ist nach wie vor offen. Seit Wochen wird er mit dem FC Bayern und zuletzt auch mit RB Leipzig in Verbindung gebracht wird.

Schalke kämpft derweil weiter um einen längeren Verbleib des 22-Jährigen. Das vorliegende Angebot sieht angeblich eine Laufzeit bis 2023 und eine deutliche Gehaltserhöhung vor. Diese Offerte soll sogar eine Ausstiegsklausel für 2021 enthalten.

Schalke sieht keinen Druck in der Nübel-Frage

Trotz des drohenden Verlusts eines Leistungsträgers will Schneider einen kühlen Kopf bewahren. Die personelle Planung veranlasse nicht zur Panik: "Zum 1. Juli 2020 kehrt mit Ralf Fährmann ein absoluter Top-Torhüter zu uns zurück. Zudem haben wir mit Markus Schubert einen jungen, überaus talentierten Keeper in unseren Reihen."

Zumindest die nähere Zukunft in der Causa Nübel wurde zuletzt abschließend geklärt. Klar ist: Nübel wird in der kommenden Spielzeit auf jeden Fall für die Knappen auflaufen. Schalke-Trainer David Wagner ernannte ihn sogar zum Kapitän.

"Alex hat einen Vertrag bis 2020, und wenn der Verein sagt, er bleibt, dann bleibt er", erklärte der Berater des Torwarts, Stefan Backs, in der "ARD".

Zuvor hatte Schneider den bis nächstes Jahr gebundenen U21-Nationaltorhüter für unverkäuflich erklärt und einen Wechsel in diesem Sommer ausgeschlossen.