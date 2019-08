Coutinho: Einer wie Robben - nur von links

Aitor Alcalde, getty

Coutinho sorgt beim FC Bayern für ganz neue Möglichkeiten

Der brasilianische Superstar Coutinho soll am Montag offiziell beim Deutschen Fußball-Meister FC Bayern München präsentiert werden. In den nächsten Tagen wächst die Spannung an der Säbener Straße, wo und wie ihn sein Cheftrainer Niko Kovac genau einplanen wird.

In den letzten Jahren hat sich der 27-Jährige vor allem als flexibel einsetzbarer Offensivmann einen Namen gemacht und auf Weltklasse-Niveau vorgespielt. Während er in seiner Zeit beim FC Liverpool noch als zentraler Kreativspieler hinter den Spitzen überzeugte, absolvierte er in den letzten eineinhalb Jahren seine wenigen richtig starken Spiele im Trikot des FC Barcelona auf dem linken Flügel.

Besonders torgefährlich trat Coutinho in Erscheinung, wenn er mit Ball von der linken Außenbahn in die Mitte antrat und dort seine Nebenleute bediente oder selbst den Abschluss suchte. Den Bayern-Anhängern wird diese Spielanlage nur allzu bekannt vorkommen, prägte mit Arjen Robben doch ein weiterer Flügelspieler über Jahre hinweg genau diesen Stil.

Allerdings von der anderen Seite: Linksfuß Robben war für seine Antritte von der rechten Seite und seinen knallharten Torabschluss von der Halbposition bekannt.

Doch wo wird sich Leihspieler Coutinho als erstes bewähren können? Das Problem: Der linke Flügel ist mit Kingsley Coman bereits stark besetzt. Der junge Franzose zeigte in der Vorbereitung Top-Leistungen und galt unter Kovac zuletzt als gesetzt. Den klassischen Zehner im neuen 4-3-3-System unter Kovac gibt es im Prinzip nicht, sodass für Coutinho entweder eine Systemumstellung oder eine frühzeitige Personalrochade her muss.

Bayerns Taktik-Karten sind komplett neu gemischt

Die Bayern setzen voll auf die individuellen Qualitäten des Brasilianers, der sowohl im Dribbling als auch im Abschluss und der Spielübersicht zur internationalen Top-Klasse gehört. Nutznießer dürfte vor allem Mittelstürmer Robert Lewandowski werden, der sich entsprechend begeistert von dem Leihgeschäft seiner Bayern mit dem FC Barcelona zeigte: "Er kann den Unterschied ausmachen." An eine längere Eingewöhnungszeit mit Coutinho glaubt der Torjäger nicht, unabhängig der genauen Position von Coutinho: "Mit solchen Spielern kann man ab dem ersten Spiel problemlos zusammenspielen. Es wird nicht viel Zeit brauchen, um bei uns reinzukommen. Sein Stil passt zu uns", versprach Lewandowski.

Am wahrscheinlichsten ist es momentan, dass die Bayern ihr Spielsystem wieder auf das altbewährte 4-2-3-1 umstellen könnten. In diesem Fall würde Bayerns neue Nummer 10 die Position hinter Lewandowski bekleiden und wohl für Thomas Müller oder Serge Gnabry in die Startelf rotieren.

Für welchen Variante auch immer sich Niko Kovac letztlich entscheiden wird. Seit den Ankünften von Vize-Weltmeister Ivan Perisic und Weltstar Coutinho sind die Taktik-Karten beim deutschen Rekordmeister komplett neu gemischt.