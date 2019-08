Fix! Island-Youngster wechselt zum BVB

Martin Rose, getty

Michael Zorc hat Kolbeinn Birgir Finnsson zum BVB gelotst

Der Kader von Borussia Dortmund ist bereits äußerst ansehnlich besetzt, weitere Zugänge sind nicht mehr zu erwarten. Für ein Talent aus Island hat der BVB allerdings noch Platz.

Der 19-jährige Mittelfeldspieler Kolbeinn Birgir Finnsson wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Schwarz-Gelben. Nachdem die isländische Zeitung "Dagbladid Vísir" bereits vor einer Woche über das Interesse der Dortmunder berichtete, bestätigte Finnssons Klub FC Brentford den Transfer nun.

"Wir sind sehr stolz, dass Kolbeinn in dieser Phase seiner Karriere zu einem solch großen Klub geht", machte Finnssons Ex-Coach Neil MacFarlane den Wechsel vom FC Brentford zur Borussia offiziell.

In Dortmund soll Finnsson, der zunächst für Einsätze in der zweiten Mannschaft vorgesehen ist, laut isländischen Medien einen Vertrag bis 2022 unterschreiben. Bestätigt hat der BVB bisher weder den Wechsel noch besagte Laufzeit. Im Netz kursiert allerdings schon ein Bild, das den Neuzugang gemeinsam mit Mike Tullberg, dem Trainer der zweiten Mannschaft, zeigt.

Finnsson, der zuletzt an den isländischen Erstligisten Fylkir Reykjavík ausgeliehen war, spielt meist im zentralen Mittelfeld, kann aber auch offensiver und auf dem rechten Flügel agieren. In 13 Ligaeinsätzen erzielte er in der aktuellen Saison zwei Tore und legte drei weitere Treffer auf.

Das Engagement in seiner Heimat erfolgte jedoch lediglich auf Leihbasis, Anfang August kehrte Finnson nach England zum FC Brentford zurück. Auf der Insel stand er noch bis zum Sommer 2020 unter Vertrag.