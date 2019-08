Wagner vor Heim-Auftakt: "Viel geiler geht's nicht"

unknown

David Wagner freut sich auf Heimpremiere gegen den FC Bayern

Mit neuem Selbstbewusstsein geht Fußball-Bundesligist Schalke 04 trotz seiner schwarzen Serie in den Heimauftakt gegen Bayern München.

"Viel geiler geht's nicht", sagte Trainer David Wagner vor dem Duell mit dem Rekordmeister am Samstag (18:30 Uhr): "Wie gut die Bayern sind, darüber brauchen wir nicht zu reden. Aber in einem Spiel hat man immer eine Chance."

Seit neun Jahren haben die Königsblauen kein Spiel mehr gegen die Münchner gewonnen, in der heimischen Arena sind sie seit dem 2:1 am 20. Januar gegen den VfL Wolfsburg ohne Sieg. "Letzte Saison ist letzte Saison", sagte Wagner: "Eine der Lösungen wird sein, selber rotzfrech zu sein." Nach dem 0:0 zum Auftakt bei Borussia Mönchengladbach sei sein neues Team "noch weit davon entfernt, perfekt zu sein", sagte Wagner, "aber wir sind überzeugt, dass wir Schritte in die richtige Richtung machen".

Gegen Bayern muss der neue Schalker Coach weiter auf U21-Vizeeuropameister Suat Serdar verzichten, der sich beim 5:0 vor zwei Wochen im DFB-Pokal beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel eine Innenbandverletzung zugezogen hatte. Auch Stürmer Steven Skrzybski steht wegen Muskelproblemen nicht zur Verfügung. Die Langzeitverletzten Alessandro Schöpf, Mark Uth und Ozan Kabak sollen in der nächsten Woche wieder voll ins Training einsteigen.