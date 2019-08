Bekommt Salihamidzic einen neuen Vertrag beim FC Bayern?

Sebastian Widmann, getty

Hasan Salihamidzic ist seit zwei Jahren Sportdirektor beim FC Bayern

Hasan Salihamidzic blickt auf einen bislang ereignisreichen Transfersommer zurück. Als Sportdirektor ist der 42-Jährige hauptverantwortlich für den personellen Umbruch beim FC Bayern München, der in diesem Sommer mit bis dato sechs externen Neuzugängen und sechs Abgängen vollzogen wurde.

Das Resümee seiner Vorgesetzten um Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge fällt bisher mehrheitlich positiv aus. Und das, obwohl Salihamidzic vor allem in der Öffentlichkeit weitestgehend kritisch beäugt wird und der Bosnier immer wieder neue Angriffsfläche liefert.

Sein privater Sardinien-Aufenthalt während der Transferphase, seine bisweilen schwierige Erreichbarkeit für die eigenen Spieler sowie der nicht realisierte Transfer von Leroy Sané lasten dem Bayern-Manager an, der intern aber für seinen Fleiß und seine Akribie geschätzt wird.

Nach Informationen der "Sport Bild" stehen die Chancen auf eine weitere Zusammenarbeit des deutschen Rekordmeisters und seinem langjährigen Ex-Profi gut. Mehrheitlich soll es in den entscheidenden Gremien Pro-Salihamidzic-Stimmen geben. Das Arbeitspapier des Sportdirektors läuft zum Saisonende nach dann drei Jahren aus.

Über eine weitere Anstellung beim FC Bayern dürfte letztlich der sportliche Erfolg entscheiden - wie immer bei den Bayern. Bislang liest sich die Bilanz seiner Sportdirektor-Zeit bei den Münchnern mit dem Double 2019 und der Meisterschaft 2018 anständig. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Kaderplanung für diesen Sommer wohl abgeschlossen

Letztlich wird auch über die Salihamidzic-Zukunft an der Säbener Straße entscheiden, wie besonders die spektakulären Transfers von Lucas Hernández oder Coutinho einschlagen werden. Schließlich haben die Bayern unter seiner Federführung in diesem Sommer alleine für Transfers über 140 Millionen Euro ausgegeben.

Die Kaderplanung soll laut "Sport Bild"-Infos beim FC Bayern derweil abgeschlossen sein. Zwar hatte Salihamidzic in den letzten Tagen immer wieder betont, den Markt bis zum Deadline Day am 2. September weiterhin zu beobachten. Allerdings sieht der FCB-Manager die Mannschaft wohl als ausgeglichen und stark genug besetzt an.