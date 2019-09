"Arbeiten und nie aufgeben!" SGE stellt André Silva vor

Gabriel Rossi, getty

André Silva wechselte am Montag zu Eintracht Frankfurt

Neuzugang Andre Silva will mit seiner Arbeiter-Mentalität beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt überzeugen.

"Ich kämpfe immer bis zum Schluss und gebe alles für das Team", sagte der portugiesische Nationalstürmer bei seiner Vorstellung am Mittwoch: "Tore und Vorarbeiten kommen erst an zweiter Stelle."

Die Eintracht hat den 23-Jährigen für zwei Jahre vom 18-maligen italienischen Meister AC Mailand ausgeliehen. Im Gegenzug haben die Hessen den kroatischen Vize-Weltmeister Ante Rebic für zwei Jahre an die Lombarden verliehen. Silva war vor zwei Jahren vom FC Porto für 38 Millionen Euro nach Mailand gewechselt.

"Die Eintracht war der Klub, der das größte Interesse an mir hatte. Deshalb bin ich hier. Es ist Zeit für mich, als Fußballer erwachsen zu werden", äußerte Silva, dessen Landsmann Goncalo Paciencia offenbar erheblichen Anteil an der Silva-Zusage für die Eintracht hatte: "Er hat mir gesagt, dass die Eintracht die besten Fans der Welt hat."

Das war's vom ersten öffentlichen Auftritt von @andrevsilva19 im Adlergewand 🦅 Die Zusammenfassung der PK folgt wie immer auf https://t.co/ovS0icrS78 👋

––––––#SGE #SilvaLining — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 4. September 2019

Die Vorstellungs-PK von André Silva zum Nachlesen:

+++ Silva über seinen Blick auf Frankfurt +++

"Ich habe sie genau am TV verfolgt. Ich habe das Projekt beobachtet und ihren Erfolg in der Europa League gesehen. Dort haben sie sich gegen Inter, eine italienische Mannschaft, durchgesetzt. Aber die Einzelheiten habe ich noch nicht gesehen."

+++ Silva über seinen Lieblingsposition +++

"Normalerweise spiele ich als Stürmer, meistens noch mit einem anderen Stürmer an meiner Seite. Aber ich habe auch schon auf der 10 gespielt. Auch da kann ich dem Team helfen."

+++ Silva über Frankfurt +++

"Das letzte Jahr von Frankfurt in Europa war super, das habe ich verfolgt. Die Eintracht wollte mich dann hierher holen und das freut mich sehr."

+++ Silva über einen Flirt mit Schalke +++

"Ich habe nur mit meinem Agenten gesprochen. Er hat mir gesagt, dass es noch Interesse von anderen Vereinen aus Deutschland gibt. In der Schlussphase gab es aber nur noch die Eintracht."

+++ Silva über Rolle des Wandervogels +++

"Ich bin jetzt 23 Jahre alt, es ist die beste Zeit, um zu wachsen. Ich will neue Dinge sehen und neue Ligen kennenlernen. Die schweren Herausforderungen helfen mir weiter zu wachsen."

+++ Silva über einen Stil +++

"Mein Stil ist für die Mannschaft zu arbeiten und nie aufzugeben. Die Tore und Vorlagen kommen dann von alleine."

+++ Silva über das Spiel mit Dost +++

"Wir sind andere Spielertypen. Das ist gut, weil wir uns gut ergänzen werden."

+++ Silva über den Vergleich mit Ronaldo +++

"Das hilft schon. So etwas von Ronaldo selbst zu hören, ist ein großes Lob. Aber natürlich kommt damit auch Druck. Ich will ihn nicht enttäuschen."

+++ Silva über die Bundesliga +++

"Ich komme aus Italien, dort wird auch guter Fußball gespielt. Ich habe aber auch andere Ligen verfolgt. Jetzt bin ich in Deutschland. Hier ist die Intensität sehr hoch. Hier in Frankfurt wird viel gelaufen und gesprintet. Wir können uns nie ausruhen. Ich freue mich auf die neuen Herausforderung."

+++ Silva über Frankfurt +++

"Es ist immer einfacher, wenn schon jemand da ist, der Portugiesisch spricht. Aber ich will Deutsch lernen. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Frankfurt hat die besten Fans der Welt.

+++ Silva über das Interesse der Eintracht +++

"Die Eintracht hat mir schon seit Anfang des Transferfenster viel Interesse gezeigt. Zunächst habe ich das nur am Rande wahrgenommen, konkret wurde es dann erst zum Ende der Transferphase. Ich bin jetzt 23 Jahre alt und jetzt ist der Zeitpunkt, etwas neues zu machen.

+++ Es geht los +++

In diesen Minute beginnt die Pressekonferenz in Frankfurt. Der Neuzugang sitzt im Trikot auf der Bühne und erwartet die Fragen.

+++ Eintracht freut sich auf einen "Vollblutstürmer" +++

Bereits am Montag zeigte sich Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic von der Neuverpflichtung begeistert: "André passt bestens in das Konzept unseres Trainers. Er ist ein ausgewiesener Vollblutstürmer", lobte er den Neuling. Welche Rolle er genau einnehmen soll, dürfte auf der PK erläutert werden.

+++ Das Ende der Büffelherde +++

In der letzten Saison schockte die Frankfurter Büffelherde so machen Konkurrenten. Ante Rebic, Sébastien Haller und Luka Jovic brannten Woche für Woche ein Feuerwerk ab und spielten sich in die Herzen der Fans. Im Sommer kehrten alle drei dann aber der Eintracht den Rücken. Jetzt hat die Eintracht einen neuen Hoffnungsträger. Kann Silva die abgewanderten Star-Spieler ersetzen?

+++ Hallo und herzlich willkommen +++

Bis zum späten Abend herrschte am Montag Anspannung in Frankfurt. Erst deutlich nach Transferschluss vermeldete die Eintracht, dass der Wechsel von André Silva in trockenen Tüchern ist. Der Hoffnungsträger wird für zwei Jahre an die Adler ausgeliehen. Wie sieht er seinen neuen Arbeitgeber? Welche Ziele hat er mit der SGE. Diese Fragen dürfte der Mittelstürmer am Mittwoch beantworten.