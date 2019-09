Kroos spricht über Auszeiten und "Probleme"

Maja Hitij, getty

Toni Kroos will keine Auszeiten in der Nationalmannschaft

Toni Kroos will in der EM-Saison auf sein Sonderrecht auf Länderspiel-Auszeiten verzichten und Bundestrainer Joachim Löw bei allen Partien zur Verfügung stehen.

"Es ist jetzt schon so, dass wir mit dem Beginn des EM-Jahres einige Spiele haben, die gute Gradmesser sind und ich da auch konstant und gut dabei sein will und muss, wenn wir Richtung EM gucken", sagte der Mittelfeldspieler bei der Pressekonferenz der Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag vor dem Qualifikationsspiel gegen die Niederlande.

Kroos hatte bei den letzten beiden Partien im Juni in Weißrussland (2:0) und gegen Estland (8:0) erneut freiwillig pausiert. Nach einer langen und "nicht so erfolgreichen Saison" sei er müde gewesen, berichtete er. Zudem hatte er eine "paar Probleme, die ich über die letzten Monate mitgeschleppt hatte", erzählte der Profi von Real Madrid.

Das Recht auf Ruhephasen hatte Löw ihm als einzigem Akteur nach dem WM-Aus 2018 explizit eingeräumt.

Gegen die Niederlande erwartet Kroos am Freitag (20:45 Uhr/RTL) in Hamburg ein "intensives Spiel auf hohem fußballerischem Niveau".

Der 29-Jährige ist mit 92 Länderspielen der erfahrenste Akteur im Löw-Aufgebot und mit 14 Toren auch der treffsicherste.